Более 100 врачей пополнили штат московских поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 100 новых специалистов наняли столичные поликлиники за последние два месяца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Штат медицинских учреждений, в частности, пополнили 28 терапевтов, 28 врачей общей практики, 12 кардиологов, десять оториноларингологов и шесть хирургов.

Кроме этого, на работу вышли четыре офтальмолога, четыре колопроктолога, четыре невролога, два уролога, два аллерголога-иммунолога и один гастроэнтеролог. Расширение штата происходит в рамках перехода поликлиник на новый формат работы.

В 2019 году была запущена программа "Новый московский стандарт поликлиник", направленная на повышение доступности первичной медицинской помощи.

"Москва сегодня": новый стандарт работы поликлиник начали внедрять в столице

В рамках нового стандарта кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах, а административный персонал – на верхних.

Теперь в каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях – до пяти специалистов узких направлений.

Кроме того, в поликлиниках появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ, МРТ и КТ, а также оборудование функциональной диагностики и денситометры.Таким образом пациенты смогут пройти большинство обследований в одной поликлинике, а исследования и результаты пациентов можно будет хранить в электронном виде.