Детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется на улице Академика Анохина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе столицы в районе Тропарево-Никулино в октябре планируют открыть детскую поликлинику на 320 посещений в смену, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, поликлиника появится по адресу: улица Академика Анохина, владение 40.

"В настоящее время здесь завершаются фасадные работы, отделка помещений и монтаж оборудования", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как отмечается, поликлинику строят по новому "Московскому стандарту+". В ней будут оказывать первый уровень амбулаторной помощи. Там разместят школьно-дошкольное, педиатрическое, хирургическое и реабилитационное отделения, а также комнаты здорового ребенка и для детей грудного возраста.

Кроме того, планируется открыть дневной стационар на 10 коек и отделение функциональной диагностики. Также в здании предусмотрены молочно-раздаточный пункт и отделение круглосуточной медпомощи детям на дому.

Ранее сообщалось, что осенью завершат строительство новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке. В здании поликлиники будут работать детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое отделение на 520 посещений в смену. Кроме того, на базе новой поликлиники в Щербинке откроют женскую консультацию. Взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга.

"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие годы. На это уйдет до пяти лет. Сергей Собянин отметил, что в части поликлиник это можно сделать относительно быстро, но 135 зданиям для внедрения нового стандарта потребуется капитальный ремонт.

Мэр добавил, что правительство Москвы постарается сделать так, чтобы в каждом филиале была нужная медицинская техника – маммограф, рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

В рамках нового стандарта самые востребованные врачи будут размещены в кабинетах на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.