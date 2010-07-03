Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта создания поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" для врачей будет разработана система клинических подсказок для точной постановки диагноза. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Для врачей планируем сделать систему клинических подсказок – электронного советника, который поможет поставить точный диагноз и назначить оптимальное лечение. Но решение по-прежнему будет принимать врач", – написал мэр.

Самой неотложной задачей будет подключение стационаров к общей электронной системе, чтобы врачи поликлиник получали максимум информации о том, как их пациентов лечили в больницах, какие исследования провели, как прошла операция. Также для врачей в поликлиниках откроют комнаты отдыха.



В каждом филиале поликлиники будут работать врачи восьми специальностей, включая кардиологов, на которых спрос особенно велик. В головных поликлиниках будут принимать еще пять узких специалистов.

Собянин добавил, что правительство Москвы постарается сделать так, чтобы в каждом филиале была нужная медицинская техника – маммограф, рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

В рамках нового стандарта самые востребованные врачи будут размещены в кабинетах на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.

"Насколько позволит планировка, в поликлиниках не должно быть никаких администраторов за дверями и регистратур за окном – максимально открытое и дружелюбное пространство. Кулеров с водой и автоматов с закусками недостаточно. Там, где есть место, появятся и полноценные буфеты", – отметил Собянин.

"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие годы. На это уйдет до 5 лет. Мэр отметил, что в части поликлиник это можно сделать относительно быстро, но 135 зданиям для внедрения нового стандарта потребуется капитальный ремонт.

На прошлой неделе сообщалось, что в Москве приступают к внедрению стандарта комфорта нового поколения – "Московский стандарт +".

