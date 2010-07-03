Столичные врачи за год помогли на дому 6 миллионам пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За год столичные врачи оказали медицинскую помощь на дому примерно шести миллионам пациентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как напомнила глава управления организации первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Елена Максименко, в 2016 году отделения вызова врачей на дом появились во всех столичных поликлиниках.
Ранее пациентов, которые не могли сами прийти в поликлинику, посещал участковый врач. "При себе он имел только тонометр и стетоскоп − что-либо еще ему было просто тяжело носить. От дефицита времени у врача и отсутствия у него дополнительного оборудования страдали прежде всего пациенты", − отметила Максименко.
Теперь ситуация изменилась: участковые врачи принимают только в кабинетах, а по вызовам на дом ходят доктора специальных отделений, пояснила представитель депздрава. По ее словам, доктора приезжают к пациентам на автомобилях. В их распоряжении есть все необходимые приборы для экспресс-диагностики: аппарат для снятия ЭКГ, тонометр, глюкометр, отоларингоскоп, − а также планшет, подключенный к системе ЕМИАС.
Сейчас в городских поликлиниках работает около 1 тысячи таких врачей, уточнила Максименко. Она добавила, что в прошлом году они совершили около шести миллионов выездов на дом.
В конце апреля Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта по созданию поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" для врачей разработают систему клинических подсказок. По словам мэра, это поможет специалистам точно поставить диагноз и назначить оптимальное лечение.
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