Столичные врачи за год помогли на дому 6 миллионам пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За год столичные врачи оказали медицинскую помощь на дому примерно шести миллионам пациентов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как напомнила глава управления организации первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Елена Максименко, в 2016 году отделения вызова врачей на дом появились во всех столичных поликлиниках.

Ранее пациентов, которые не могли сами прийти в поликлинику, посещал участковый врач. "При себе он имел только тонометр и стетоскоп − что-либо еще ему было просто тяжело носить. От дефицита времени у врача и отсутствия у него дополнительного оборудования страдали прежде всего пациенты", − отметила Максименко.

Теперь ситуация изменилась: участковые врачи принимают только в кабинетах, а по вызовам на дом ходят доктора специальных отделений, пояснила представитель депздрава. По ее словам, доктора приезжают к пациентам на автомобилях. В их распоряжении есть все необходимые приборы для экспресс-диагностики: аппарат для снятия ЭКГ, тонометр, глюкометр, отоларингоскоп, − а также планшет, подключенный к системе ЕМИАС.

Сейчас в городских поликлиниках работает около 1 тысячи таких врачей, уточнила Максименко. Она добавила, что в прошлом году они совершили около шести миллионов выездов на дом.

В конце апреля Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта по созданию поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" для врачей разработают систему клинических подсказок. По словам мэра, это поможет специалистам точно поставить диагноз и назначить оптимальное лечение.