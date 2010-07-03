В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией на пыльцу

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В Минздраве РФ рассказали, когда ожидать пика аллергии на пыльцу, и дали советы по борьбе с ее симптомами.

Как пояснили RT в пресс-службе министерства, специалисты различают три вида пыления. Первый – пик пыления березы, ольхи, орешника и других деревьев – приходится на апрель и май. Затем, в июне и июле, происходит пыление злаковых трав, таких как пшеница, рожь, овес. Сорные дикорастущие растения, например, полынь, пылят с августа по сентябрь, уточнили в Минздраве.

В сезон аллергикам посоветовали принимать антигистаминные препараты второго поколения и назальные ингаляционные стероиды. Лучше всего, если есть такая возможность, на время пыления сменить климат, отметили эксперты.

Кроме того, независимо от сезона специалисты ведомства рекомендовали людям, подверженным аллергии на пыльцу, проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ). При такой терапии в организм пациента вводят возрастающие дозы того или иного аллергена, чтобы в дальнейшем контакт с ними в естественной среде стал менее болезненным. Перед тем, как начать терапию, в Минздраве посоветовали проконсультироваться с врачом аллергологом-иммунологом.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя при аллергии на пыльцу. Эксперты ведомства напомнили, что главными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, чихание, покраснение, отечность и зуд век.

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, врачи посоветовали ограничить время пребывания на открытом воздухе и избегать выездов в сельскую местность. Аллергиков призвали по возможности держать окна закрытыми, установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха и ежедневно проводить влажную уборку. Специалисты также рекомендуют не есть свежие фрукты с косточками, орехи, зелень, специи, квас и мед. Многие растительные продукты имеют родственные молекулы, которые вызывают перекрестные реакции, пояснили в Роспотребнадзоре.