Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России предложили ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах, передает News.ru. Автором инициативы стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

"Ношение маски должно быть разрешено только в тех случаях, если существует конкретная эпидемиологическая или иная медицинская опасность", – сказано в тексте обращения депутата к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. По мнению Петрова, "нерегламентированное ношение маски останется лазейкой для преступников и террористов".

Как напомнил депутат, в последнее время медицинские маски и респираторы все чаще стали использовать как модный аксессуар, что может иметь отрицательные последствия. "Наличие огромной массы людей, скрывающей свои лица под полоской ткани, всегда негативно сказывается на уровне общественной безопасности", – заявил Петров, отметив, что в больших городах маска на лице – "враг спокойствия добропорядочных граждан". "Кто даст гарантию, что террористы или преступники не захотят использовать медицинские маски, чтобы скрыть свои личности во время совершения каких-либо своих темных замыслов?" – пояснил свою обеспокоенность Петров.

Согласно законодательству РФ, сейчас скрывать свое лицо запрещается только участникам митингов. Такой запрет действует и во многих других странах мира.

При этом, по словам профессора РНИМУ имени Пирогова, пульмонолога Александра Карабиненко, зародившаяся в Азии мода на медицинские маски и респираторы может быть полезной для жителей мегаполисов при "плохом экологическом состоянии внешней среды". Как подчеркнул специалист, маски защищают от пыли и пыльцы. "Особенно полезно закрывать лицо тем, кто страдает астмой или аллергическими ринитами, живет рядом промзоной или с дорогой", – отметил врач. Он рекомендовал менять медицинскую маску хотя бы раз в три часа, иначе ее защитное действие ослабнет.

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