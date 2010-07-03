Голосование по новому стандарту поликлиник стартовало на "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Голосование по проекту "Новый московский стандарт поликлиник" стартовало в проекте "Активный гражданин". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Проект направлен на улучшение медицинских учреждений. В рамках нового стандарта кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.
Также изменится принцип формирования штата медицинского персонала. Теперь в каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях – до пяти специалистов узких направлений – пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие.
Кроме того, в каждом здании появятся маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ и оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях установят аппараты МРТ, КТ, денситометры, аппараты УЗИ экспертного класса, тредмил, эндоскопическое оборудование.
Благодаря новому стандарту пациенты смогут пройти большинство обследований в одной поликлинике. Все оборудование заменят на цифровое. Благодаря этому исследования и результаты пациентов можно будет хранить в электронном виде.
"Москва сегодня": новый стандарт работы поликлиник начали внедрять в столице
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