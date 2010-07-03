Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:22

Отделение социальной реабилитации для детей открылось в Москве

город общество медицина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков открылось в столичном Центре имени Г.Е. Сухаревой, передает портал мэра и правительства города.

По словам директора учреждения Марины Бебчук, "это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами".

Отделение рассчитано на 30 коек. Продолжительность стандартного курса лечения – 45 дней. В заведении организована многофункциональная зона для отдыха и занятий.

Там с детьми постоянно работают учителя-дефектологи, психологи, воспитатели и медсестры, которые подбираются индивидуально для каждого ребенка.

Центр имени Г.Е. Сухаревой работает с детьми с задержкой интеллектуального и речевого развития, расстройствами аутистического спектра и другими проблемами.

Ранее стало известно, что детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену построят в столичном районе Бирюлево Восточное.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика