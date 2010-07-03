Отделение социальной реабилитации для детей открылось в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков открылось в столичном Центре имени Г.Е. Сухаревой, передает портал мэра и правительства города.

По словам директора учреждения Марины Бебчук, "это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами".

Отделение рассчитано на 30 коек. Продолжительность стандартного курса лечения – 45 дней. В заведении организована многофункциональная зона для отдыха и занятий.

Там с детьми постоянно работают учителя-дефектологи, психологи, воспитатели и медсестры, которые подбираются индивидуально для каждого ребенка.

Центр имени Г.Е. Сухаревой работает с детьми с задержкой интеллектуального и речевого развития, расстройствами аутистического спектра и другими проблемами.

Ранее стало известно, что детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену построят в столичном районе Бирюлево Восточное.