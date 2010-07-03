Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:00

Поликлинику на 320 посещений в смену откроют в Бирюлеве Восточном

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Бирюлево Восточное. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

Под строительство выделили участок площадью 1,14 гектара. Здание площадью 44,4 тысячи квадратных метров и высотой 45 метров расположится на 6-й Радиальной улице.

Ожидается, что сперва поликлиника будет принимать 320 пациентов в смену, а затем ее пропускная способность увеличится до 750 посещений.

Работы будут вестись в рамках проекта достройки ЖК "Царицыно" и решения проблем обманутых дольщиков, приобретших жилье в этом комплексе.

Недавно на юге Москвы открылся новый хирургический центр по лечению онкозаболеваний. В год там планируется проводить порядка шести тысяч операций.

Новый комплекс расположен при городской клинической онкологической больнице № 1 на Загородном шоссе, доме 18А. В нем будут проводить сложные микрохирургические операции и лечить самые опасные злокачественные опухоли – шеи, головы и кожи.

Столичные власти решили позволить заказывать объекты под ключ, чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты. Таким образом, сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить в полтора раза.

"Это наш город": капремонт проведут в 50 поликлиниках Москвы

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика