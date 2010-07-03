Поликлинику на 320 посещений в смену откроют в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Бирюлево Восточное. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

Под строительство выделили участок площадью 1,14 гектара. Здание площадью 44,4 тысячи квадратных метров и высотой 45 метров расположится на 6-й Радиальной улице.

Ожидается, что сперва поликлиника будет принимать 320 пациентов в смену, а затем ее пропускная способность увеличится до 750 посещений.

Работы будут вестись в рамках проекта достройки ЖК "Царицыно" и решения проблем обманутых дольщиков, приобретших жилье в этом комплексе.

Недавно на юге Москвы открылся новый хирургический центр по лечению онкозаболеваний. В год там планируется проводить порядка шести тысяч операций.

Новый комплекс расположен при городской клинической онкологической больнице № 1 на Загородном шоссе, доме 18А. В нем будут проводить сложные микрохирургические операции и лечить самые опасные злокачественные опухоли – шеи, головы и кожи.

Столичные власти решили позволить заказывать объекты под ключ, чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты. Таким образом, сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить в полтора раза.

