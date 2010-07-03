Новый хирургический центр по лечению онкозаболеваний открыли на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге Москвы открылся новый хирургический центр по лечению онкозаболеваний. В год там планируется проводить порядка 6 тысяч операций, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Новый комплекс расположен при городской клинической онкологической больнице № 1 на Загородном шоссе, доме 18А. В нем будут проводить сложные микрохирургические операции и лечить самые опасные злокачественные опухоли – шеи, головы и кожи.

"Пациентам будут доступны все виды медицинской помощи, начиная от диагностики до сложнейших органосохраняющих операций", – отметил главврач больницы Всеволод Галкин, уточнив, что сейчас коечный фонд учреждения насчитывает 180 мест.

Центр оборудован ультрасовременными томографами, способными обнаружить новообразования размером всего несколько миллиметров, системами комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и эндовидеоскопическим комплексом, позволяющим проводить весь спектр исследований желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы.

В помещения операционных закуплены уникальная система мониторинга микроклимата, которая позволяет максимально контролировать бактериологическую чистоту воздуха, и система "Телемедицина", с помощью которой можно транслировать ход операции в конференц-зал или в другие операционные.

В новой клинике появились просторные зоны ожидания с мягкой мебелью и телевизором. Больные будут располагаться в комфортабельных одноместных, двухместных и трехместных палатах с раздельными душевыми и уборными. Возле каждой койки установлена специальная кнопка для вызова медперсонала.

Ранее столичные власти решили позволить заказывать объекты под ключ, чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты. Таким образом, сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить в полтора раза.