Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Поликлинику и досуговый центр построят в районе Нагатинский Затон по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией появится на улице Судостроительной. В эксплуатацию ее введут в 2021 году.

Культурно-досуговый центр будет располагаться на улице Затонной. Также в микрорайонах запланировано создание прогулочных пешеходных зон, велодорожек и пунктов велопроката.

Там появятся новые детские и спортивные площадки, места для отдыха взрослых, будут созданы новые зеленые пространства внутри дворов.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового детского сада в районе Северный на Челобитьевском шоссе. Мэр напомнил, что в этом году в городе построили 40 школ и детских садов.