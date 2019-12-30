Жители еще двух домов в районе Северном осматривают новые квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Северном жильцы еще двух домов начали осматривать новые квартиры, в которые они переедут в рамках программы реновации. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

"Расселение, стартовавшее в районе Северном неделю тому назад, продолжается. В прошедшие выходные жители еще двух домов, расположенных по адресу: 9-я Северная линия, 3 и 9, смогли осмотреть предложенные им квартиры в новостройке. Новый дом построен по адресу: Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 2", – отмечается в сообщении.

Левкин добавил, что по столице это 49-я новостройка, в которую переедут москвичи по программе реновации.

Предложения равнозначных квартир получили 287 жителей. Некоторые уже дали согласие на переезд. Ими оказались 116 семей из домов 3 и 9 на 9-й Северной линии. Остальные продолжают осмотр предложенных квартир.

Отмечается, что всего в районе Северном расселяются 443 семьи.

Ранее началось расселение жителей еще 5 домов микрорайона Камушки. Так, они переедут в новостройки из трех пятиэтажек 2, 6А и 6, строения 1, во 2-м Красногвардейском проезде и двух жилых домов 3 и 5, корпуса 6, строения 2, на улице Антонова-Овсеенко.