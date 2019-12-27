Этапы программы реновации скорректируют с учетом мнения москвичей

27 декабря, 21:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Градостроительная документация по программе реновации разрабатывается с учетом мнения горожан. Это необходимо для более эффективной реализации программы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент градостроительной политики.
Обязательное условие для подготовки предложений по этапам и срокам реализации программы – наличие утвержденных проектов планировок кварталов, разрабатываемых Москомархитектурой.
Сейчас все 89 проектов, которые планируется реализовать, разработаны. 59 из них прошли публичные слушания, остальные обсудят с жителями в начале 2020-го.
В Москомархитектуре напомнили, что в ходе собраний от участников публичных слушаний поступило порядка 450 тысяч замечаний и предложений. Они касаются в том числе размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры, расположения образовательных и развлекательных учреждений, организации парковок и других вопросов.
Все предложения жителей детально прорабатываются специалистами комитета. На их основании корректируются проекты. Итоговые версии проектов позволят подготовить предложения по этапам и срокам реализации программы не позднее 30 июня 2020 года.
Столичные власти утвердили программу реновации 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку. Теперь в нее включена 431 стартовая площадка.
На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.
С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.
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