Стартовые площадки найдены для первой волны реновации – Собянин

14:04
Фото: скриншот трансляции duma.mos.ru
Стартовые площадки для расселения по программе реновации найдены почти на 6 миллионах квадратных метров недвижимости. Площадки позволят полностью реализовать первую волну реновации, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы.
"Мы собрали уже столько площадок для конкретного проектирования строительства, которые позволяют реализовать полноценную первую волну", – сказал мэр.
Таким образом, по его словам, программу запустят и сделают это в те сроки, в которые планировали.
Кроме того, мэр рассказал, что две трети домов, которые строятся по программе реновации, не превышают в высоту 14 жилых этажей.
"Должен еще объяснить, что, помимо жилых этажей, мы строим коммерческие этажи. Это помещения для центров соцобслуживания, для бытовых услуг, для маленьких магазинчиков – это то, что надо москвичам, что создает более комфортную и комплексную среду", – подчеркнул он.
По словам Собянина, если сократить этажность домов, скорость реализации программы замедлится. Мэр добавил, что только 2% домов будут иметь 25 и больше этажей.
Ранее сообщалось, что в следующем году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 65 домов по программе реновации. К настоящему времени в эксплуатацию сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, а на стадии проектирования находятся еще 63 объекта.
Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов
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