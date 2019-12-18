Более 430 стартовых площадок включено в программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило 81 новую стартовую площадку в программу реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы добавили 81 новую площадку, что позволит нам уже сейчас начать разработку градостроительной и проектной документации и сократит срок реализации программы. Из них восемь – дополнительные территории, а на 73 новое строительство начнется только после отселения всех жителей и демонтажа старых домов", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что теперь в программу реновации включена 431 стартовая площадка. На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

