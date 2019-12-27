Началось расселение жителей еще 5 домов микрорайона Камушки по программе реновации

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители еще пяти домов микрорайона Камушки начали расселяться в новостройку, которая находится в Мукомольном проезде. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.
"В рамках программы реновации началось расселение жителей еще пяти домов микрорайона Камушки. Три пятиэтажки 2, 6а и 6, строение 1, во 2-м Красногвардейском проезде и два жилых дома 3 и 5, корпус 6, строение 2, на улице Антонова-Овсеенко будут расселены", – говорится в сообщении.
По словам Левкина, в Пресненском районе новые квартиры по программе реновации получают жители 18 домов.
"Еще 247 семей из пяти многоквартирных домов в Пресненском районе подключились к переезду по программе реновации: накануне им были выданы письма с предложениями квартир", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Он добавил, что на данный момент в ЦАО переезжают в общей сложности 1 тысяча 58 семей.
Глава департамента строительства города Андрей Бочкарев, в свою очередь, уточнил, что жилой дом в Мукомольном проезде стал первым в ЦАО, куда началось расселение жителей, а ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье.
Ранее Левкин сообщил, что новые квартиры по программе реновации осматривают жители 13 пятиэтажек в Пресненском районе. Новостройка находится по адресу: Мукомольный проезд, дом 2. По словам Левкина, на первом этаже дома откроется детский сад с оборудованными для детей площадками, а также предусмотрена наземная и подземная парковки.
Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов
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