Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые квартиры по программе реновации осматривают жители 13 пятиэтажек в Пресненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что новостройка находится по адресу: Мукомольный проезд, дом № 2. По словам Левкина, на первом этаже дома откроется детский сад с оборудованными для детей площадками, а также предусмотрена наземная и подземная парковки. Вся прилегающая территория благоустроена и озелена. Дом спроектирован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

"Меньше чем за 1,5 месяца 589 семей, это больше 73%, переселяющихся жильцов микрорайона Камушки, предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые квартиры", – передает Агентство "Москва" слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он добавил, что к настоящему времени с семьями заключено более 200 договоров, еще 100 семей приглашены для оформления документов в ближайшее время.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

