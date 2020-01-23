Два дома по программе реновации в СЗАО планируют ввести до конца года

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В столичном районе Северное Тушино до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию два дома на 417 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Завершается монтаж монолитных конструкций жилых домов по программе реновации в районе Северное Тушино по адресу: улица Туристская, владение 14, корпуса 1, 2. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что на стартовой площадке расположено два корпуса, каждый из которых будет двухсекционным. Дома возводят по индивидуальным проектам. На фасадах, которые будут облицованы фиброцементными панелями, предусмотрена установка коробов под кондиционеры.

В пресс-службе отметили, что на первых этажах разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

"В каждой секции предусмотрена установка двух лифтов. Всего здесь будет 417 квартир: однокомнатных – 88, двухкомнатных – 271, трехкомнатных – 58", – добавили в пресс-службе.

Восемь квартир, как подчеркивается, будут предназначены для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

В пресс-службе уточнили, что территорию около дома благоустроят и озеленят. Также там появятся детская и спортивная площадки.

Ранее сообщалось, что столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас.

