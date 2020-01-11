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Москва 24

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Город

15:41

Дом на 165 квартир в Головинском районе планируют ввести до конца года

город строительство реновация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жилой дом, рассчитанный на 165 квартир, введут в эксплуатацию в рамках программы реновации до конца 2020 года. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Головинский по адресу ул. Смольная, вл. 21 в этом году будет введен в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В настоящее время на объекте идут фасадные работы, монтаж окон и внутренних инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Известно, что дом будет состоять из двух секций переменной этажности. В здании разместится 35 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Общая жилплощадь составит 9 тысяч 257,4 квадратных метра.

Первые этажи здания отдадут под нежилые объекты. В частности, там разместятся социальные, коммерческие и культурные организации.

Кроме того сообщается, что новостройка будет оборудована системами охраны входа, оповещением об эвакуации при пожаре, видеонаблюдением. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена.

Ранее сообщалось о том, что дом на 577 квартир в Академическом районе планируют ввести в 2022 году. Новостройка появится на Новочеремушкинской улице.

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