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Общество

14:05

Жители 16 домов начали переезд по программе реновации в новогодние праздники

город общество реновация недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в новогодние праздники начали переселять жителей 16 домов в рамках программы реновации. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

Переезды начались в домах на Бескудниковском и Карельском бульварах, на улице 15-ой Парковой, Щелковском шоссе, а также улице Судостроительной, Красных Зорь, Лобачевского, Коштоянца и 9-й Северной Линии.

"В праздничные дни жителям 16 домов, вошедших в программу реновации, были предложены равнозначные квартиры в "стартовых" домах, сданных в районах Бескудниковский, Дмитровский, Можайский, Северное Измайлово, Нагатинский затон и Проспект Вернадского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках реновации расселяют жителей из 128 домов в 49 современных новостроек. Москвичи получают новые квартиры с улучшенной отделкой и необходимой сантехникой. На первых этажах зданий размещены магазины, кафе, аптеки и спортклубы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируют ввести дом на 577 квартир в Академическом районе. В настоящее время огорожена стройплощадка, устраивается бытовой городок и прокладываются временные дороги.

Москвичи оценили уют и комфорт новых квартир в рамках реновации

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