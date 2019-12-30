Дом по программе реновации построят на Малой Тульской улице

16:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Донском районе столицы планируют построить жилой дом с подземной автостоянкой по программе реновации, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Он отметил, что в здании, которое возведут на Малой Тульской улице, планируют разместить 184 квартиры.
"Предусмотрено как возведение самого дома, так и устройство наружной парковки, проездов, пешеходной зоны и площадок для отдыха, спорта и игр детей", – сообщили в пресс-службе комитета Агентству "Москва".
На первом этаже здания оборудуют тамбур, вестибюль, колясочную, помещение дежурного и другие нежилые помещения.
Также дом оснастят современными системами безопасности. Специалисты установят охранное телевидение, сигнализацию, систему экстренной связи.
"Вывод соответствующих сигналов будет осуществляться в диспетчерскую службу", – подчеркнул Леонов.
Снаружи дом будет облицован металлическими панелями. Они будут входить в состав фасадной системы с воздушным зазором. Частично здание облицуют искусственным камнем.
Ранее сообщалось о том, что по программе реновации будет возведен дом на 90 квартир в районе Черемушки. Общая площадь жилплощади составит более 5 тысяч квадратных метров.
Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
По программе реновации в 2020 году построят 65 домов
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