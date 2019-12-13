Четвертый дом по программе реновации передали под заселение в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Четвертый дом по программе реновации жилфонда передали под заселение в Бабушкинском районе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Новостройка находится на улице Коминтерна, доме 12. Ее проектировали с учетом потребностей маломобильных групп граждан. В частности, там есть большие холлы и лифты, расширенные дверные проемы и тревожные кнопки.

В доме реализовали проект двухкомнатной квартиры площадью 87,4 квадратного метра для проживания инвалида-колясочника.

В новостройку переселяются жильцы дома 8 на улице Летчика Бабушкина и дома 2, корпуса 1, на улице Коминтерна. В новом доме заработал Центр информирования граждан.

Ранее в районе Северном ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Он находится на Дмитровском шоссе, владении 167, корпусе 4А.

В квартиры переедут 273 семьи из соседних домов. Первые этажи отдадут под коммерцию.