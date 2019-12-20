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Город

15:07

Дом на 90 квартир построят в районе Черемушки по программе реновации

город недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом на 90 квартир построят в столичном районе Черемушки в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Двухсекционный жилой дом возведут по индивидуальному проекту. В оформлении фасада здания планируют использовать керамогранитные плиты. Лоджии будут остеклены.

Общая площадь квартир составит более 5 тысяч квадратных метров. В доме предусмотрено 90 квартир (18 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 18 трехкомнатных). Две квартиры будут оборудованы для маломобильных людей. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов.

На первом этаже дома разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Вход в здание будет на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родителям с колясками было удобнее зайти в подъезд. Новостройку оборудуют системами охраны, пожарной сигнализацией, а также камерами видеонаблюдения.

Проект строительства также предусматривает благоустройство дворовой территории. Во дворе дома появится детская и спортивная площадки, а также место для отдыха взрослых. Возле дома оборудуют плоскостную парковку.

Ранее сообщалось, что четвертый дом по программе реновации жилфонда передали под заселение в Бабушкинском районе. Новостройка находится на улице Коминтерна, доме 12. Ее проектировали с учетом потребностей маломобильных групп граждан.

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