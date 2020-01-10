Более 470 обращений на докупку площадей по программе реновации подали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с момента запуска программы реновации более 470 обращений было подано на докупку площадей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

"В Московский фонд реновации жилой застройки поданы 474 заявки на докупку квартир с большим числом жилых комнат, а также на приобретение отдельных квартир", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 428 заявителей уже оформили договоры. У специалистов Фонда в работе остается 46 запросов на докупку площадей. Отмечается, что участники программы реновации имеют скидку 10%.

"При этом приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Левкина.

В сообщении говорится, что желающие воспользоваться правом на докупку площадей планируют использовать собственные средства. Также можно воспользоваться заемными средствами, материнским капиталом, жилищными субсидиями и государственными жилищными сертификатами.



Москвичи оценили уют и комфорт новых квартир в рамках реновации

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

