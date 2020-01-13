Названы районы, где активнее всего проходит расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В новые дома там переезжают более 10,7 тысячи москвичей. 6058 из них уже заключили договоры с городом.

В Бескудниковском районе жители переезжают из 17 пятиэтажек в восемь новостроек. Новые дома расположены на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе.

В процессе расселения по программе реновации в этом районе находятся 4195 человек, из них уже 2630 стали правообладателями жилья.

В Пресненском районе на стадии переезда находятся 2645 человек, с 675 жителями город уже заключил договоры на равнозначные квартиры. Жилье в новостройке в Мукомольном проезде предлагают жителям из 18 пятиэтажек района.

В районе Проспект Вернадского из 15 ветхих домов переезжают 2510 жителей, 1705 человек уже заключили договоры. Для них доступны новостройки на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте.

В районах Южное Медведково и Котловка расселяют 775 и 595 человек соответственно. В Южном Медведкове договоры с городом на новые квартиры заключили 525 человек, а в Котловке – 523 человека.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. Предполагается, что в новое жилье переедут около одного миллиона москвичей. Всего в программу включено 5173 дома.

Москвичи оценили уют и комфорт новых квартир в рамках реновации

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, количество высотных домов по программе реновации в Москве составляет 3%.