Количество высоток по программе реновации в Москве составляет 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество высотных домов по программе реновации в Москве составляет 3%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что около 75% проектируемых и строящихся домов не превысят высоту в 14 этажей, еще 33% зданий – высоту в 24 этажа. При этом средняя этажность кварталов реновации в настоящее время составляет 12,5 этажей. В будущем она достигнет 15,5 этажей.

Хуснуллин подчеркнул, что реализация программы не приведет к переуплотнению городской застройки. Кроме того, первые этажи домов будут отданы под магазины, кафе, бытовые сервисы и другие предприятия малого бизнеса.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку. Теперь в нее включена 431 стартовая площадка.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

