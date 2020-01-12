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Москва 24

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Общество

05:56

Строительство дома на тысячу квартир завершили в Мытищах

общество строительство недвижимость

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Строительство дома на тысячу квартир с подземным паркингом закончили в Мытищах. Известно, что новое здание входит в ЖК "Ярославский". Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"В ЖК "Ярославский" достроен жилой корпус №41 с подземным паркингом. <...> Общая площадь жилого корпуса 41 составляет 83,3 тысячи квадратных метров. В новостройке к заселению готово 1 тысяча 93 квартиры", – уточнили в пресс-службы.

Там подчеркнули, что дополнительно была обустроена придомовая территория: установлены детская и спортивная площадки. Кроме того, дом отвечает всем современным требованиям доступности для маломобильных групп населения. Также имеется подземный паркинг, который будет вмещать 294 автомобиля.

"После получения ЗОС, застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию", – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 165 квартир введут в эксплуатацию в Головинском районе до конца 2020 года. Известно, что здание будет состоять из двух секций переменной этажности.

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