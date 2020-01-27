Пик программы реновации ожидается через 2 года – заммэра Москвы

04:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Программа реновации в столице покажет свой пик через два года. Планируется, что в этот период в городе будут строить 3,5 миллиона квадратных метров жилой площади в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление нового заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.
Бочкарев занял новый пост после того, как предыдущий глава стройкомплекса Марат Хуснуллин был назначен федеральным вице-премьером в обновленном кабмине Михаила Мишустина.
"На пик программа реновации выйдет через два года. Поскольку сносимый фонд – малоэтажный и занимает большую площадь, переселение нескольких пятиэтажек в один дом большей этажности обеспечивает доступ к уже значительно большим земельным участкам, чем мы имеем сейчас", – объяснил Бочкарев.
По словам заммэра, начать проектирование новых домов на освободившихся территориях планируется уже в текущем году. Тем самым будет запущена вторая волна программы реновации.
"Уже в этом году фонд проведет конкурсные процедуры на строительство порядка 80 домов, которые полностью спроектированы по стандартам реновации. Всего же по программе реновации сегодня ведется строительство 152 объектов", – уточнил Бочкарев.
Заммэра отметил, что строительство новых домов по программе реновации ориентировано на средний показатель стоимости за квадратный метр жилой площадь в монолитном доме с улучшенной отделкой и полным благоустройством территории. На данный момент эта сумма составляет 118 тысяч рублей.
Дополнительно заммэра выделил, что власти Москвы по причине нехватки подрядчиков намерены развивать этот рынок. В частности, планируется искать застройщиков не только в столице, но и в других регионах.
"Масштабные проекты позволяют подрастать существующим сегодня компаниям, это стимул для того, чтобы у компании появилась необходимость развивать свои компетенции. Спрос рождает предложение. Не все компании идеальны, безусловно. Но если не будет проектов, требующих появления дополнительных мощностей, то такие компании и не появятся", – уверен Бочкарев.
Он добавил, что новые подрядчики будут начинать работать с одного или двух домов по программе реновации. В будущем, ввиду успешного завершения строительства, застройщик сможет рассчитывать на более крупный объем строительства.
"Мы компаниям не просто ставим задачу, а работаем с ними, чтобы поднять их уровень. Будем им помогать внедрять новые информационные методы, сами будем локомотивом, особенно в применении системы BIM-технологий в своей работе", – резюмировал заммэра.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году по программе реновации введут в эксплуатацию более 60 домов. В эти новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы.
"Это наш город": технологию "умного сноса" использовали для 17 домов в рамках реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: