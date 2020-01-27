Пик программы реновации ожидается через 2 года – заммэра Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Программа реновации в столице покажет свой пик через два года. Планируется, что в этот период в городе будут строить 3,5 миллиона квадратных метров жилой площади в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление нового заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Бочкарев занял новый пост после того, как предыдущий глава стройкомплекса Марат Хуснуллин был назначен федеральным вице-премьером в обновленном кабмине Михаила Мишустина.

"На пик программа реновации выйдет через два года. Поскольку сносимый фонд – малоэтажный и занимает большую площадь, переселение нескольких пятиэтажек в один дом большей этажности обеспечивает доступ к уже значительно большим земельным участкам, чем мы имеем сейчас", – объяснил Бочкарев.

По словам заммэра, начать проектирование новых домов на освободившихся территориях планируется уже в текущем году. Тем самым будет запущена вторая волна программы реновации.

"Уже в этом году фонд проведет конкурсные процедуры на строительство порядка 80 домов, которые полностью спроектированы по стандартам реновации. Всего же по программе реновации сегодня ведется строительство 152 объектов", – уточнил Бочкарев.

Заммэра отметил, что строительство новых домов по программе реновации ориентировано на средний показатель стоимости за квадратный метр жилой площадь в монолитном доме с улучшенной отделкой и полным благоустройством территории. На данный момент эта сумма составляет 118 тысяч рублей.

Дополнительно заммэра выделил, что власти Москвы по причине нехватки подрядчиков намерены развивать этот рынок. В частности, планируется искать застройщиков не только в столице, но и в других регионах.

"Масштабные проекты позволяют подрастать существующим сегодня компаниям, это стимул для того, чтобы у компании появилась необходимость развивать свои компетенции. Спрос рождает предложение. Не все компании идеальны, безусловно. Но если не будет проектов, требующих появления дополнительных мощностей, то такие компании и не появятся", – уверен Бочкарев.

Он добавил, что новые подрядчики будут начинать работать с одного или двух домов по программе реновации. В будущем, ввиду успешного завершения строительства, застройщик сможет рассчитывать на более крупный объем строительства.

"Мы компаниям не просто ставим задачу, а работаем с ними, чтобы поднять их уровень. Будем им помогать внедрять новые информационные методы, сами будем локомотивом, особенно в применении системы BIM-технологий в своей работе", – резюмировал заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году по программе реновации введут в эксплуатацию более 60 домов. В эти новостройки смогут в дальнейшем переехать 15 тысяч жителей столицы.