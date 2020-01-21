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Город

21 января, 09:59

В Южном Тушине построят дом на 120 квартир по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство дома на 120 квартир по программе реновации в Южном Тушине планируют завершить летом 2021 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

Односекционный жилой дом с одноуровневой подземной парковкой появится в Светлогорском проезде, владении 7/1/1. В новостройке будет 120 квартир с остекленными балконами или лоджиями.

Для облицовки фасада используется искусственный камень. Под наружные блоки кондиционеров на фасаде предусмотрены декоративные корзины и решетки.

Прилегающую территорию благоустроят, организуют площадки для отдыха и игр детей, а также спортивную площадку с резиновым покрытием. Во дворе разобьют газоны и цветники, высадят зеленые насаждения.

В Бирюлеве Восточном завершается строительство жилого дома на 108 квартир по программе реновации. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Новостройка расположена на улице Загорьевской, владении 1/2.

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