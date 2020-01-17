Строительство дома по программе реновации завершается в Бирюлеве Восточном

15:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Бирюлеве Восточном завершается строительство жилого дома на 108 квартир по программе реновации. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
Новостройка расположена на улице Загорьевской, владении 1/2. Это двухсекционное здание в 11-12 этажей, построенное по индивидуальному проекту. Цоколь дома будет отделан керамогранитной плиткой, а фасады облицуют фиброцементными плитами и бетонной плиткой под кирпич.
В доме предусмотрено 35 однокомнатных, 65 двухкомнатных и восемь трехкомнатных квартир. На первых этажах разместят магазины, аптеки и кружки для детей.
Предусмотрены помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 400 и 100 килограммов.
Входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут находиться на уровне земли. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Прилегающую территорию благоустроят, во дворе установят детскую игровую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки и площадки для отдыха взрослых. Предусмотрены подземная автостоянка и открытые плоскостные стоянки.
Жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Царицыне в 2021 году. Дом построят по индивидуальному проекту на Кантемировской улице, владении 27.
Здание будет состоять из пяти секций переменной этажности. Фасады облицуют отделочным кирпичом, на них установят короба под кондиционеры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: