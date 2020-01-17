Строительство дома по программе реновации завершается в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бирюлеве Восточном завершается строительство жилого дома на 108 квартир по программе реновации. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Новостройка расположена на улице Загорьевской, владении 1/2. Это двухсекционное здание в 11-12 этажей, построенное по индивидуальному проекту. Цоколь дома будет отделан керамогранитной плиткой, а фасады облицуют фиброцементными плитами и бетонной плиткой под кирпич.

В доме предусмотрено 35 однокомнатных, 65 двухкомнатных и восемь трехкомнатных квартир. На первых этажах разместят магазины, аптеки и кружки для детей.

Предусмотрены помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 400 и 100 килограммов.

Входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут находиться на уровне земли. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Прилегающую территорию благоустроят, во дворе установят детскую игровую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки и площадки для отдыха взрослых. Предусмотрены подземная автостоянка и открытые плоскостные стоянки.

Жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Царицыне в 2021 году. Дом построят по индивидуальному проекту на Кантемировской улице, владении 27.

Здание будет состоять из пяти секций переменной этажности. Фасады облицуют отделочным кирпичом, на них установят короба под кондиционеры.