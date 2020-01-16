15:43
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Жилой дом по программе реновации построят на площади Белы Куна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Здание будет расположено по адресу: площадь Белы Куна, владение 1, район Гольяново. В жилом доме, в котором будет 294 квартиры, выполнят косметический ремонт с установкой сантехники, кухонных плит и моек. Также будут размещены осветительные приборы и розетки.
Для удобства перемещения горожан в доме установят четыре лифта, жители смогут оставить свой автомобиль на собственной подземной парковке. В нежилой части предусмотрены помещения общественного назначения, на прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Также рядом с домом разобьют газоны и высадят кустарники, оформят цветочные клумбы.
"Нужно отметить, что вход в подъезд дома будет направлен в противоположную сторону от проезжей части – площади Белы Куна. Таким образом, будет сформировано безопасное и комфортное пространство для жителей", – добавил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе началось строительство дома по программе реновации. Там установили ограждения, оборудовали бытовой городок и подготовили временные дороги. В односекционном 11-этажном доме появится 98 квартир.
На сегодняшний день в Москве построили 52 новых дома по программе реновации. 49 новостроек уже переданы под заселение. В новые квартиры переехали несколько тысяч горожан.
Программа реновации затронет 5173 дома по всему городу. Стартовые площадки расположены в непосредственной близости к выбранным для проекта зданиям.
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