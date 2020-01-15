В Даниловском районе началось строительство дома по программе реновации

18:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство дома по программе реновации началось в Даниловском районе. Там установили ограждения, оборудовали бытовой городок и подготовили временные дороги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В односекционном 11-этажном доме появится 98 квартир. Из них – 60 однокомнатных, 27 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Общая площадь жилья составит более пяти тысяч квадратных метров.
Три квартиры оборудуют для маломобильных граждан. Там увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальные поручни в санузлах.
Фасады здания облицуют фиброцементной и клинкерной плиткой, также на них установят короба под кондиционеры.
На первом этаже разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле предусмотрены комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, места для почтовых ящиков и хранения колясок.
В доме установят два лифта грузоподъемностью 600 и одна тысяча килограммов.
Пол вестибюля и лифтовых холлов сделают на одном уровне с землей. В новостройке установят пожарную сигнализацию, системы оповещения, охраны, видеонаблюдения, контроля и управления доступом.
Территорию возле дома благоустроят и озеленят. На открытой стоянке обустроят места для парковки, в том числе для маломобильных граждан.
На сегодняшний день в Москве построили 52 новых дома по программе реновации. 49 новостроек уже переданы под заселение. В новые квартиры переехали несколько тысяч горожан.
Реновацию в Москве проводят на основе 431 стартовой площадки. Программа затронет 5173 дома по всему городу. Стартовые площадки расположены в непосредственной близости к выбранным для проекта зданиям.
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