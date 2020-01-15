"Умный снос" применяли при демонтаже 17 домов в рамках программы реновации

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Технологию "умного сноса" применяли при демонтаже 17 домов в рамках программы реновации в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики города.

"Современное жилье, благоустройство и зоны отдыха появятся на месте снесенных домом по программе реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он рассказал, что на месте снесенных домов появятся современные новостройки. Также там благоустроят прилегающую территорию, появится социальная инфраструктура.

Поэлементный разбор домов, по словам Левкина, наносит минимум вреда для окружающей среды. Он подчеркнул, что отходы отправляются на переработку для вторично использования.

Ранее сообщалось, что столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации. В новые дома там переезжает более 10,7 тысячи москвичей. 6058 из них уже заключили договоры с городом.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас.

