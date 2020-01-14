Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14 января, 19:13

Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры

город реновация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве построили 52 новых дома по программе реновации. 49 новостроек уже переданы под заселение. В новые квартиры переехали несколько тысяч горожан, как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"В настоящее время начато переселение 22,3 тысячи жителей, из них более 13 тысяч участников программы уже получили новые квартиры", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Реновацию в Москве проводят на основе 431 стартовой площадки. Программа затронет 5173 дома по всему городу, причем стартовые площадки расположены в непосредственной близости к выбранным для проекта зданиям.

На данный момент строительные работы ведут в отношении 147 домов. Помимо жилья по программе реновации обеспечат социальную инфраструктуру – будут построены детские сады, школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В 2020 году Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) планирует подключить к электросетям 111 домов, которые были построены в столице как замена устаревшему жилью. Для снабжения строений задействуют кабельные линии протяжением 0,4 и 10 киловольт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика