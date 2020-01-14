Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве построили 52 новых дома по программе реновации. 49 новостроек уже переданы под заселение. В новые квартиры переехали несколько тысяч горожан, как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"В настоящее время начато переселение 22,3 тысячи жителей, из них более 13 тысяч участников программы уже получили новые квартиры", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Реновацию в Москве проводят на основе 431 стартовой площадки. Программа затронет 5173 дома по всему городу, причем стартовые площадки расположены в непосредственной близости к выбранным для проекта зданиям.

На данный момент строительные работы ведут в отношении 147 домов. Помимо жилья по программе реновации обеспечат социальную инфраструктуру – будут построены детские сады, школы, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы.

В 2020 году Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) планирует подключить к электросетям 111 домов, которые были построены в столице как замена устаревшему жилью. Для снабжения строений задействуют кабельные линии протяжением 0,4 и 10 киловольт.

