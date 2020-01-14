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Город

18:53

Более 100 домов по программе реновации подключат к электросетям

город недвижимость реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) подключит к электросетям 111 домов, построенных по программе реновации жилья. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что к строящимся объектам проложат новые кабельные линии протяжением 0,4 и 10 киловольт. Также специалисты планируют реконструировать трансформаторные подстанции и установить новые. Совокупная присоединенная мощность составит 58,9 мегаватта.

Ранее сообщалось, что столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации. В новые дома там переезжает более 10,7 тысячи москвичей. 6058 из них уже заключили договоры с городом.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас.

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