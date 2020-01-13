Черно-белый дом по программе реновации появится на Бауманской улице

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом в черно-белой гамме построят на Бауманской улице в рамках программы реновации. Об этом рассказал первый заместитель председателя Москомархтектуры и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, это здание станет образцовым для всей программы реновации. Дом, площадью около 31 тысячи квадратных метров, будет аккуратно вписан в окружающую застройку, а разноэтажные секции и арочные окна создадут выразительный силуэт всего здания.

Дом будет состоять из пяти разноэтажных секций. Их максимальная высота составит 10 этажей. Первые этажи будут отданы под магазины, аптеки и кафе. Предусматривается благоустройство внутреннего двора с игровой и спортивной площадками, а также зоной отдыха для взрослых.

Ранее сообщалось, что столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации. В новые дома там переезжают более 10,7 тысячи москвичей. 6058 из них уже заключили договоры с городом.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. Предполагается, что в новое жилье переедут около одного миллиона москвичей. Всего в программу включено 5173 дома.

