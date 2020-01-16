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12:42

Жилой дом на 266 квартир возведут в Царицыне по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в Царицыне в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Дом построят по индивидуальному проекту на Кантемировской улице, владении 27. Здание будет состоять из пяти секций переменной этажности. Фасады облицуют отделочным кирпичом, на них установят короба под кондиционеры.

Всего в здании разместятся 266 квартир (однокомнатных – 31, двухкомнатных – 206, трехкомнатных – 29). Общая площадь квартир составит более 15 тысяч квадратных метров.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов сделают в один уровень с землей. В вестибюлях предусмотрены колясочная, комната консьержа и кладовая для уборочного инвентаря.

Новостройку оборудуют системой учета потребления энергоресурсов, системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе обустроят детскую игровую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

В дополнение к подземной одноэтажной парковке предусмотрены машино-места на открытой плоскостной стоянке.

Ранее строительство дома по программе реновации началось в Даниловском районе. В односекционном 11-этажном доме появится 98 квартир. Три квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

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