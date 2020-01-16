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Город

11:26

Дом по программе реновации в ЦАО украсят рисунком из желтых панелей

город строительство реновация

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многоквартирный дом по программе реновации на пересечении улиц Сосинской и Мельникова украсят рисунком из желтых панелей, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По проекту основной цвет здания – оттенки серого, в которые яркими пятнами вписаны желтые участки.

"Этот цвет будет использоваться не только для оформления фасадов, но и для откосов окон. Так у жителей, которые переедут сюда по программе реновации, будет создаваться ощущение солнечного света в окнах даже в пасмурную погоду", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как уточняется, комплекс из трех секций образует полузакрытый двор, который будет благоустроен.

"Входы в подъезды будут чуть заглублены в стены дома, чтобы создать естественные козырьки. Также в общее полотно фасадов вписаны балконы квартир, которые не выделяются из общей композиции", – сообщили в пресс-службе.

В подъездах разместят помещение дежурного, комнату для хранения уборочного инвентаря и детских колясок.

Ранее сообщалось, что столичные районы Бескудниковский, Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка стали лидерами по темпам расселения участников программы реновации.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас.

"Это наш город": более 22 тысяч москвичей стали участниками программы реновации

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