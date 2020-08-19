На Севастопольской улице построят дом по программе реновации

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Донском районе по программе реновации планируется строительство жилого дома. Мосгосстройнадзор оформил нужные документы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Известно, что дом на 264 квартиры появится по адресу: Севастопольская улица, владение 7, корпус 6/1.
В новостройке предусмотрят отделку по стандартам реновации. На первом этаже будет просторный холл, колясочная и помещение для консьержа с санузлом.
Здесь сделают четыре лифта грузоподъемностью 1,4 тысячи килограммов. Балконы и лоджии остеклят. Сделают подземную парковку с отдельно стоящим павильоном въезда и выезда.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.
"После того как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор Комитета составит программу проверок на весь период строительства", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Программа реновации в столице была утверждена в августе 2017 года.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации на Ангарской улице оформят градиентом. На первом этаже дома оборудуют помещения общественного назначения.
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