Дом по программе реновации на Ангарской улице оформят градиентом

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Ангарской улице построят дом по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).
Односекционный дом расположится по адресу Ангарская улица, дом 33. Фасад здания площадью 12 тысяч квадратных метров будет выполнен в бежевых оттенках, которые будут постепенно переходить от светлого оттенка к более темному.
На первом этаже дома оборудуют помещения общественного назначения. По всей территории вокруг дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.
Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации построят в районе Люблино. Пятисекционный дом расположится по адресу улица Краснодарская, владение 6. Дом рассчитан на 341 квартиру, под заселение отдадут 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных. Также предусмотрены квартиры для маломобильных граждан.
На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения с возможностью размещения там комнаты для диспетчерской службы. В секциях с первой по четвертую установят по два лифта разной грузоподъемности, а в пятой секции – один.
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