Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом по программе реновации построят в районе Люблино, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пятисекционный дом расположится по адресу улица Краснодарская, владение 6. Дом рассчитан на 341 квартиру, под заселение отдадут 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных. Также предусмотрены квартиры для маломобильных граждан.

На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения с возможностью размещения там комнаты для диспетчерской службы. В секциях с первой по четвертую установят по два лифта разной грузоподъемности, а в пятой секции – один.

Дом оснастят охранным освещением и видеонаблюдением, сигнализацией, системой экстренной связи, контроля и управления доступом и охраны входов. Также в новостройке установят системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации въезда и выезда и радиофикации.

По всей территории вокруг дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения. Во дворе появятся спортивные и детские площадки. Жильцы дома смогут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.

"Основная цель программы реновации, реализуемой в Москве с 2017 года, – улучшение жилищных условий для горожан. Ожидается, что благодаря программе 350 тысяч семей – а это более миллиона человек – смогут переехать из ветхих пятиэтажек в новое и современное жилье", – подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

