Жилой дом по программе реновации в Тимирязевском районе сдали в эксплуатацию

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"По адресу улица Тимирязевская, владение 8 завершено строительство жилого дома на 91 квартиру для переселения по программе реновации. Все работы на объекте полностью завершены, жилой дом введен в эксплуатацию", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.
На первом этаже жилого строения установлено витражное остекление. Визуально оно отделяет нежилую часть дома от жилой – на первом этаже нет квартир, но оборудованы входные вестибюли, колясочная и помещение для консьержа.
Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. Например, доступ в дом возможен по пандусу.
В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Общая жилая площадь составляет 4 тысячи 995,87 квадратных метра.
На придомовой территории нового строения размещены детская площадка и место для отдыха. Кроме того, здесь высажены деревья и кустарники, а также установлено наружное освещение.
Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, в Москве, на данный момент, около 260 домов для программы реновации находятся на стадии проектирования и строительства. Глава ведомства также рассказал, что к концу года в городе введут в эксплуатацию 66 домов.
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