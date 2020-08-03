Жилой дом по программе реновации в Тимирязевском районе сдали в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"По адресу улица Тимирязевская, владение 8 завершено строительство жилого дома на 91 квартиру для переселения по программе реновации. Все работы на объекте полностью завершены, жилой дом введен в эксплуатацию", – заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.

На первом этаже жилого строения установлено витражное остекление. Визуально оно отделяет нежилую часть дома от жилой – на первом этаже нет квартир, но оборудованы входные вестибюли, колясочная и помещение для консьержа.

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. Например, доступ в дом возможен по пандусу.

В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Общая жилая площадь составляет 4 тысячи 995,87 квадратных метра.

На придомовой территории нового строения размещены детская площадка и место для отдыха. Кроме того, здесь высажены деревья и кустарники, а также установлено наружное освещение.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, в Москве, на данный момент, около 260 домов для программы реновации находятся на стадии проектирования и строительства. Глава ведомства также рассказал, что к концу года в городе введут в эксплуатацию 66 домов.

