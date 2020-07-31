Около 260 домов по программе реновации находятся на стадии проектирования и строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице около 260 домов для программы реновации находятся на стадии проектирования и строительства, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, это более 4 миллионов квадратных метров жилья.

"У нас есть в планах в этом году ввести в эксплуатацию 66 жилых домов – это более чем 16 тысяч квартир, с начала года мы уже в эксплуатацию семь жилых домов. Буквально вчера получили разрешение на ввод дома в Перово – на Зеленом проспекте", – рассказал Загрутдинов Агентству "Москва".

Он отметил, что за три года с начала старта программа реновации вошла в активную фазу реализации. В программу включили 5 тысяч 174 дома.

"Мы знаем каждый дом, который мы должны переселить и предоставить жителям новые квартиры. Утверждены стандарты реновации – это качество отделки и благоустройства. Реализация программы – это и колоссальный объем работы организационного характера", – отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.

