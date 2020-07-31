Около 260 домов по программе реновации находятся на стадии проектирования и строительства

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице около 260 домов для программы реновации находятся на стадии проектирования и строительства, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, это более 4 миллионов квадратных метров жилья.
"У нас есть в планах в этом году ввести в эксплуатацию 66 жилых домов – это более чем 16 тысяч квартир, с начала года мы уже в эксплуатацию семь жилых домов. Буквально вчера получили разрешение на ввод дома в Перово – на Зеленом проспекте", – рассказал Загрутдинов Агентству "Москва".
Он отметил, что за три года с начала старта программа реновации вошла в активную фазу реализации. В программу включили 5 тысяч 174 дома.
"Мы знаем каждый дом, который мы должны переселить и предоставить жителям новые квартиры. Утверждены стандарты реновации – это качество отделки и благоустройства. Реализация программы – это и колоссальный объем работы организационного характера", – отметил Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.
"Это наш город": более 100 домов по программе реновации подключат к электросетям
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