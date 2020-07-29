Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. После того как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор комитета составит программу проверок на весь период строительства", – рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В корпусах предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов.
В холлах оборудуют пространство для колясок и помещения для дежурного с санузлом. Жители получат квартиры с улучшенной отделкой и остекленными балконами. На фасаде установят декоративные короба для кондиционеров.
Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что график расселения по программе реновации жилищного фонда Москвы не сдвинется. По его словам, этапы расселения будут определены до конца года. Мэр напомнил, что программа предусматривает переезд более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
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