Еще 25 пятиэтажек снесут в столице после их расселения по программе реновации

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице по итогам текущего года планируют снести 25 расселенных в рамках программы реновации жилого фонда пятиэтажек, рассказал Агентству "Москва" руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
"В этом году запланирован снос 25 пятиэтажек. Из них с начала года при помощи технологии "умного сноса" уже демонтировано восемь домов", – сказал он.
Загрутдинов уточнил, что в среднем снос блочной пятиэтажки занимает не более двух месяцев.
"Но помимо непосредственно самого демонтажа, необходимо провести ряд других обязательных мероприятий: разработать проект сноса, осуществить отключение инженерных коммуникаций, провести поэлементную разборку и сортировку отходов по группам, выполнить ряд мер по защите окружающей среды", – отметил руководитель департамента.
Он напомнил, что при помощи технологии "умного сноса" снесено уже 26 домов общей площадью 67,9 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.
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