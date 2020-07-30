Жители еще семи домов в Конькове начали расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Расселение жителей еще семи домов по программе реновации началось в столичном районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики города.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что новостройка находится по адресу улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2. По его словам, это здание является вторым, куда переезжают участники программы. Всего в районе Коньково новые квартиры получили жители 41 дома, в которых проживают около 12 тысяч человек.
"Предложенный для переезда стартовый дом введен в феврале 2020 года, в нем предусмотрено 396 квартир с улучшенной отделкой, что избавляет расселенцев от необходимости проведения дополнительного ремонта. Прилегающая территория благоустроена", – добавил Левкин.
Руководитель департамента напомнил, что получившие смотровые ордена жители имеют возможность получить консультации по интересующим их вопросам в Центрах информирования по переселению.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.
Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.
"Это наш город": более 100 домов по программе реновации подключат к электросетям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: