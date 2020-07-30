Жители еще семи домов в Конькове начали расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расселение жителей еще семи домов по программе реновации началось в столичном районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики города.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что новостройка находится по адресу улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2. По его словам, это здание является вторым, куда переезжают участники программы. Всего в районе Коньково новые квартиры получили жители 41 дома, в которых проживают около 12 тысяч человек.

"Предложенный для переезда стартовый дом введен в феврале 2020 года, в нем предусмотрено 396 квартир с улучшенной отделкой, что избавляет расселенцев от необходимости проведения дополнительного ремонта. Прилегающая территория благоустроена", – добавил Левкин.

Руководитель департамента напомнил, что получившие смотровые ордена жители имеют возможность получить консультации по интересующим их вопросам в Центрах информирования по переселению.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Два корпуса возведут на месте снесенных нежилых строений. В новостройке расположатся 264 квартиры, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

Территорию со стороны улицы Речников огородят прозрачным шумозащитным экраном. По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения, установят лавочки и урны. Во дворе появятся спортивные и детские площадки.

