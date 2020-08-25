В Даниловском районе началось строительство дома по программе реновации

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Жилой дом по программе реновации начали строить в Даниловском районе по адресу Пересчетов переулок, владение 5. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На объекте начали возводить ограждение строительной площадки и бытовой городок с временными дорогами. Дом будет готов принять жильцов в 2022 году.
Отмечается что трехсекционный дом будет отделан плиткой из искусственного камня. На нем установят короба для кондиционеров, застеклят балконы.
В доме будет 11-12 этажей с 63 однокомнатными, 78 двухкомнатными и 20 трехкомнатными квартирами. Две жилплощади отделаны специально для маломобильных людей.
На первом этаже будут размещены магазины, кафе, аптеки, сервисные службы. Там же сможет открыться и центр информирования населения.
Дом будет оснащен системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Также предусмотрена подземная автостоянка. Прилегающую территорию благоустроят.
"В Южном округе новые квартиры получат жители 378 жилых домов, подобрана 41 стартовая площадка, сейчас строится 17 жилых домов для переселения по программе реновации. В районе Даниловский новые квартиры получат жители 31 жилого дома, подобрано пять стартовых площадок для строительства домов", – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что дом на 187 квартир по программе реновации в районе Южнопортовом введут в 2021 году. Он будет представлять из себя двухсекционное монолитное здание, строительство которого ведется по индивидуальному проекту.
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