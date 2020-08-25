Собянин утвердил проект планировки микрорайонов и кварталов в Котловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайонов и кварталов в районе Котловка. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории микрорайонов 67, 68, кварталов 103, 104, 105, 106 района Котловка города Москвы", – говорится в документе.

Данный проект подготовлен для реализации программы реновации жилищного фонда столицы. Площадь планировки территории составляет 127,28 гектара. Контролировать работы на объекте будет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Собянин утвердил проект планировки двух микрорайонов в районе Кузьминки. Речь идет о микрорайонах 113 и 113а. Площадь проектируемой территории составляет 46,64 гектара.

На прошлой неделе мэр утвердил проект планировки микрорайонов 137 и 138 в районе Выхино-Жулебино. Площадь планировки территории составляет более 91 гектара.