Сергей Собянин утвердил проект планировки территории ТПУ "Южная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэром Москвы Сергеем Собяниным утвержден проект планировки транспортно-пересадочного узла "Южная". Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

"Утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Южная", – говорится в документе.

Площадь территории, которая находится в районах Чертаново Северное и Чертаново Центральное, составляет более 100 гектаров. Уточняется, что новый транспортно-пересадочный узел будет способствовать комфортной пересадке пассажиров, следующих со станции "Южная" на наземный городской пассажирский транспорт. Также улучшится пешеходно-транспортная связь, будет проведено комплексное благоустройство территорий.

Ранее сообщалось. что в рамках транспортно-пересадочного узла "Лухмановская 2" построят торгов-развлекательный центр суммарной поэтажной площадью почти 38 тысяч квадратных метров.