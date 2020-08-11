Фото: Агентство "Москва"

Навесы над выходами и входами установили на станции метро "Саларьево" Сокольнической линии метро, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Над выходами и входами на станции метро "Саларьево" теперь есть навесы. Каждый день лестничными сходами пользуются более 35 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что навесы защищают от дождя и зноя в жаркую погоду. Отмечается, что они обеспечат комфортное передвижение пассажиров к ближайшим остановочным пунктам.

С 7 августа на Киевском шоссе стала доступна для пассажиров новая автобусная остановка "Саларьево". Там останавливаются автобусы № 304, № 304к, № 420, № 611, № 863, № 890, № 892, № 905, № 911 и № 1002.

"Саларьево" является транспортно-пересадочным узлом, соединяющий станцию метро, остановки городских автобусов и первый в ТиНАО международный автовокзал. Транспортную развязку начали реконструировать в ноябре 2018 года. В январе 2020 года уже был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковой к ТПУ "Саларьево".

