Фото: Агентство "Москва"
Навесы над выходами и входами установили на станции метро "Саларьево" Сокольнической линии метро, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Над выходами и входами на станции метро "Саларьево" теперь есть навесы. Каждый день лестничными сходами пользуются более 35 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что навесы защищают от дождя и зноя в жаркую погоду. Отмечается, что они обеспечат комфортное передвижение пассажиров к ближайшим остановочным пунктам.
С 7 августа на Киевском шоссе стала доступна для пассажиров новая автобусная остановка "Саларьево". Там останавливаются автобусы № 304, № 304к, № 420, № 611, № 863, № 890, № 892, № 905, № 911 и № 1002.
"Саларьево" является транспортно-пересадочным узлом, соединяющий станцию метро, остановки городских автобусов и первый в ТиНАО международный автовокзал. Транспортную развязку начали реконструировать в ноябре 2018 года. В январе 2020 года уже был открыт путепровод на съезде с улицы Родниковой к ТПУ "Саларьево".
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